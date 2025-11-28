La defensa de Makintach presentará un recurso extraordinario ante la Corte

La defensa de la exjueza Julieta Makintach presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de apelar la destitución dictaminada por el Jurado de Enjuiciamiento.

Darío Saldaño, uno de los abogados de la exmagistrada, dialogó con la prensa y expresó que tiene previsto radicar el escrito este jueves en el máximo tribunal: “Lo estoy terminando de pulir”.

En este sentido, el letrado manifestó que “todos los días” conversa con Makintach, quien ahora se encuentra “más tranquila”.

La extitular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos en el Poder Judicial tras el fallo por unanimidad del Jurado de Enjuiciamiento en el edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en La Plata.

En la causa penal se le impuso “la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos del presente proceso, mediante cualquier medio, quedando comprendido todo contacto directo, indirecto o por interpósita persona, así como comunicaciones telefónicas, mensajes electrónicos, aplicaciones de mensajería, redes sociales, publicaciones, comentarios o referencias que puedan alcanzarlos de manera directa o indirecta”.