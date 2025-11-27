Un alumno de 13 años apuñaló a una compañera

Un brutal caso de violencia escolar dentro de un establecimiento educativo generó profunda conmoción, debido a que una menor de 13 años fue salvajemente apuñalada por un compañero de la misma edad en el interior del aula. La víctima tuvo que ser trasladada hasta un centro de salud, donde permanece internada.

De acuerdo a la información que trascendió, el ataque se registró en horas de la tarde en un colegio de la ciudad de Alderetes, provincia de Tucumán, cuando ambos estudiantes se dirigían al recreo y el agresor utilizó un cuchillo de cocina tipo Tramontina de unos 30 centímetros para embestir contra la damnificada, provocándole serias heridas.

Tras el feroz episodio, la alumna fue atendida de urgencia en el establecimiento educativo por parte de los médicos y luego fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Niños. La menor fue atendida en el sector de la guardia, y los profesionales diagnosticaron una herida de arma blanca en la región mamaria y quedó internada en observación. De todos modos, la estudiante se encuentra fuera de peligro.

En tanto, los efectivos policiales que participaron del operativo secuestraron el arma blanca utilizada y preservaron el aula donde ocurrió el ataque. La Unidad Fiscal Criminal Nº 1 caratuló el caso inicialmente como “tentativa de homicidio”. Posteriormente, lo derivó a la Unidad Fiscal de Homicidios para continuar la investigación.

La Fiscalía indicó que la víctima deberá ser revisada por el Médico de Policía una vez que reciba el alta. Además, el agresor fue identificado y entregado temporariamente a su familia, aunque permanece bajo intervención de organismos de protección integral.