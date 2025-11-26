Incendio en un depósito de sanitarios en La Plata: pérdidas totales y una cuadra cortada

Un importante incendio se desató este martes por la noche en un depósito de sanitarios ubicado en calle 526 entre 30 y 31 y obligó a cortar completamente la circulación mientras trabajaban los bomberos. Si bien no se registraron heridos, las pérdidas materiales fueron significativas.

Según relataron los vecinos, las llamas comenzaron en la parte trasera del comercio y se expandieron con rapidez. Víctor, residente de la cuadra, contó que junto a su familia se acercaron a colaborar en los primeros minutos: “Lo vimos cuando se empezó a prender. Fuimos a correr los caños y todas las cosas para que no se prenda. Después llegaron los bomberos y pudieron apagarlo”.

El testigo afirmó que en un principio temieron que el fuego se extendiera hacia la avenida, aunque finalmente el foco quedó concentrado en el depósito.

De acuerdo con lo informado por los propietarios —entre ellos Yayi Ibañez, candidato a vicepresidente de Gimnasia por la lista Usina Tripera— el origen del incendio habría sido la quema de pastizales realizada por un grupo de personas que había cortado el pasto en 527 entre 30 y 31. El fuego habría avanzado sin control hasta alcanzar la estructura del local.

Tras el trabajo de varias dotaciones de bomberos voluntarios, las llamas fueron controladas, pero el sector permanece cercado y la cuadra continúa cortada por seguridad.

Las autoridades evalúan ahora el grado de los daños y analizan las posibles responsabilidades por el origen del siniestro.