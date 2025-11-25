La Justicia platense condenó a Diego García y ordenó su detención por abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata condenó este martes al futbolista Diego “Demonio” García a 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una joven, un hecho ocurrido en 2021 durante una reunión en una quinta de la localidad de Abasto.

La resolución, dictada por el juez Ezequiel Medrano, incluyó la inmediata detención del acusado, quien quedó bajo custodia policial al finalizar la audiencia.

El momento en que se dio a conocer el veredicto estuvo cargado de tensión. García escuchó la sentencia visiblemente afectado y llegó a descompensarse en la sala, lo que generó conmoción entre los presentes.

La condena llega luego de un proceso judicial que se extendió durante semanas y que estuvo marcado por declaraciones testimoniales clave, pericias forenses y los alegatos de la fiscalía y la querella, que habían solicitado penas de entre 8 y 10 años de cárcel. Con este fallo, la causa queda prácticamente definida, a la espera de eventuales apelaciones por parte de la defensa.