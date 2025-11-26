Crimen de Virginia Franco: cómo dos videos permitieron identificar y detener al jardinero sospechado

La causa por el asesinato de la psiquiatra Virginia Franco sumó en las últimas horas un avance central con la detención del principal sospechoso, identificado como Javier Gustavo Echeverguren. Su captura fue posible gracias al análisis de distintas cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la vivienda de la víctima, en City Bell, cuyos registros permitieron trazar un recorrido preciso del acusado el día del crimen, ocurrido el 13 de noviembre.

Una de las filmaciones tomadas por una vecina de la cuadra —en la zona de 473 entre 15 A y 17— muestra a un hombre que coincide con la descripción del sospechoso caminando hacia la casa de Franco a las 9.01. Llevaba gorra clara, buzo verde oliva, pantalón oscuro, una mochila y una escalera metálica de dos hojas. Para los investigadores, esta secuencia fue determinante para confirmar la primera línea de trabajo.

El material coincide además con la llamada “pista de los jardineros”, surgida a partir de testimonios de vecinos que señalaron movimientos extraños en los días previos. Si bien se habló de dos posibles trabajadores, un detalle llamó la atención: el césped de la vivienda permanecía sin cortar desde hacía al menos dos semanas.

Casi una hora después, a las 9.55, la misma cámara volvió a registrar al hombre regresando por la vereda en dirección contraria. Esta vez llevaba la escalera, un fragmento de caño y caminaba junto a una bicicleta similar a una que pertenecía al esposo fallecido de la víctima. La mochila también aparecía más cargada, lo que sugiere que transportaba objetos retirados de la vivienda.

El recorrido completo del sospechoso quedó registrado por distintos equipos de seguridad mientras se alejaba de la zona y avanzaba hacia las calles 17, 471 y luego 15. Ese seguimiento permitió establecer su fisonomía, su postura y un itinerario claro, elementos que resultaron claves para su identificación.

Un dato que se conoció después de la detención es que Echeverguren trabajaba como jardinero en la casa de Franco desde hacía poco tiempo, luego de que el jardinero anterior se jubilara y le cediera su cartera de clientes.