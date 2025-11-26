Lincharon a un joven tras acusarlo de haber robado una garrafa

Un joven de 28 años fue asesinado a golpes por grupo de personas que lo acusó de haberse robado una garrafa. Por el hecho, los efectivos policiales buscan al menos a un sospechoso que se encuentra prófugo.

El hecho se produjo en el cruce de General Balcarce y Lavalle, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, ubicada al oeste del Conurbano. Allí, varias personas se acercaron a la vivienda ocupada por el sujeto en una zona de abundantes descampados y comenzaron a increparlo.

En ese marco, el clima fue subiendo y se generó una fuerte disputa que, en un principio, incluyó todo tipo de insultos, pero luego derivó en contacto físico y, literalmente, lincharon al acusado.

Tras ser alertados, los peritos de la Policía Científica revisaron el cuerpo y determinaron que presentaba diversas heridas mortales. Asimismo, los oficiales arrestaron a dos mujeres, de 49 y 22 años, a quienes sorprendieron cuando formulaban amenazas frente a la casa del muchacho atacado.

Por último, averiguan el paradero de un joven de 24 años que está sospechado de ser el autor material del asesinato.