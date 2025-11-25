Volcó un micro en la Ruta 2: dos muertos y varios heridos

Alrededor de las 8:00 de la mañana, un micro perteneciente a una empresa de turismo volcó sobre la Ruta 2, en el kilómetro 325 a la altura de la localidad de General Pirán, en el partido bonaerense de Mar Chiquita. La unidad trasladaba pasajeros y, según los primeros reportes, hay dos personas fallecidas y varias con lesiones de distinta gravedad.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, junto con ambulancias de la empresa AUBASA y de los hospitales de la zona, que continúan llevando a cabo las tareas de asistencia y derivación de heridos.

Los equipos de emergencia realizan maniobras para extraer a los pasajeros atrapados dentro del ómnibus, mientras se organiza el traslado hacia centros de salud de distintas localidades del corredor vial.

Desde la empresa Autopistas de Buenos Aires(Aubasa), confirmaron que en el micro circulaban a bordo ciudadanos de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela, al oeste del conurbano, con destino a Mar del Plata.