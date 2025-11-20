Accidente fatal en Ruta 2: un joven murió tras ser atropellado por un camión en Abasto

Un nuevo accidente fatal se registró esta mañana en la Ruta 2, cuando un joven perdió la vida tras ser embestido por un camión en el kilómetro 54,5 de la autovía, en la zona oeste de La Plata. El hecho ocurrió a la altura de la localidad de Abasto, donde un camión Mercedes Benz Axor impactó contra un peatón que caminaba por el área industrial.

Según informaron fuentes policiales, la víctima aún sin identificar fue descrita como un hombre de tez trigueña, entre sus pertenencias no llevaba ningún tipo de documentación, por lo que personal de la Comisaría 7ma de Abasto trabaja para determinar su identidad.

Tras el siniestro, intervino la UFI N° 12 de La Plata, que dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas, solicitó el test de alcoholemia al conductor del camión, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y las pericias de la Policía Científica para reconstruir la mecánica del hecho.

Las autoridades buscan establecer en qué circunstancias el joven terminó en la traza y cómo se produjo el impacto que le costó la vida.