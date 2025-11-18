Un delincuente muerto tras un enfrentamiento con la Policía

Un delincuente murió y otros tres fueron detenidos tras una persecución que finalizó con un vuelco y tiroteo en la localidad bonaerense de Villa Celina. El operativo comenzó en Ciudad de Buenos Aires tras detectar a través del Anillo Digital un auto con pedido de captura por robo.

Las autoridades abocadas al sistema detectaron la presencia de un auto Toyota Etios con pedido de secuestro activo, motivo por el cual se dio el alerta para tratar de detenerlos.

Cuando los efectivos se acercaron al rodado, los ocupantes emprendieron la huida, hasta llegar a la calle Bustamante y Ugarte, donde el personal mantuvo un enfrentamiento armado, donde uno de los delincuentes falleció y otros tres fueron detenidos.

Se supo además que el tiroteo sucedió instantes posteriores a que un patrullero de la Policía de la Ciudad golpee parte del rodado particular, que volcó.

Por el hecho se confirmó que personal policial resultó ileso y la causa quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas.