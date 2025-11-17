Tragedia vial sin fin: se mató otro motociclista, ahora en Olmos

Un joven de 27 años se mató en el marco de un accidente de tránsito en las calles de nuestra ciudad, el segundo caso fatal en 24 horas, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales.

Todo sucedió en la avenida 44 y la calle 229 de Lisandro Olmos cuando, por causas que son motivo de investigación, colisionaron de manera bestial una camioneta Ford F100 manejada por un sujeto de 48 años, y una moto Gilera de 150 cilindradas, en la que viajaban dos personas. Ambas salieron despedidas y cayeron pesadamente al piso, impactando sobre él. El conductor sufrió una fractura expuesta, pero la peor parte se la llevó su acompañante, identificado oficialmente como Wilfredo Segovia Alcoba, quien quedó inconsciente tras un fuerte golpe en la cabeza.

Fue trasladado poco después en una ambulancia hasta el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los médicos de la guardia lo recibieron y le practicaron las primeras maniobras de reanimación. Sin embargo, el estado del paciente ya era crítico y nada se pudo hacer por él, más que constatar su deceso. El conductor del rodado menor también fue derivado al mismo nosocomio, donde hasta el cierre de esta edición permanecía internado.

La causa, que se inició como “lesiones culposas”, se recaratuló a “homicidio y lesiones culposas” y es tramitada por la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos número 12.

Recordemos que el sábado se había matado en 31 y 522 un cabo del Servicio Penitenciario Bonaerense, de 53 años, cuando circulaba con su moto Rouser de 250 cc y se estrelló contra un auto Chevrolet Meriva, liderado por una mujer.

También en San Carlos

En tanto, la tarde del sábado chocaron en San Carlos, más precisamente en la zona de 134 y 38, dos autos, uno de los cuales terminó arriba de la vereda. A raíz del suceso, varias personas resultaron heridas y debieron ser llevadas a centros médicos, para ser atendidas. Por fortuna, la vida de ninguna de ellas corre peligro.

Vecinos de la zona se acercaron para colaborar y registraron imágenes de los primeros momentos posteriores al siniestro.

En lo que va del año, ya murieron 61 personas en la región por accidentes de tránsito.