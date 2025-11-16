Caso Strzyzowski: condenaron a perpetua al clan Sena

El jurado popular declaró culpable a seis de los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y así, la única declarada “no culpable” fue Griselda Reinoso que quedó en libertad.

Las imputaciones por el caso se dieron a conocer durante la tarde de este sábado y los miembros del jurado concluyeron su labor frente al tribunal.

Finalmente, y tras varias horas de deliberación, el principal imputado fue César Sena que fue declarado culpable por el femicidio, mientras que su padre, Emerenciano Sena, obtuvo su culpabilidad por partícipe necesario y la madre del joven, Marcela Acuña, lo fue en carácter de partícipe primaria.

Por su parte, Gustavo Obregón fue declarado culpable por encubrimiento al igual que Gustavo Melgarejo y Fabiana González, quien además recibió un agravante.