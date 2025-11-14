Presentarán pedidos de jury contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso

La defensa de una de las ocho acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona presentará pedidos de jury contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, los dos magistrados que estuvieron junto a Julieta Makintach en el debate nulo.

“Este viernes a la mañana radicó las solicitudes ante la Secretaría Permanente del Jurado Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense”, confirmó Rodolfo Baqué en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

El letrado defiende a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, la única imputada que irá a un juicio por jurados populares en el marco de la causa que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino.

Savarino y Di Tomasso son los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro que asumieron el proceso por la muerte de Diego el 11 de marzo pasado y terminó a fines de mayo por el documental Justicia Divina.

Baqué considera que ambos funcionarios judiciales tenían conocimiento del proyecto audiovisual que causó la nulidad del juicio.

Además, allegados a Makintach le enviaron a la prensa diversas conversaciones que mantuvo la imputada con Savarino y Di Tomasso sobre el documental.

Según se informó, los chats demuestran que los magistrados sabían de la existencia de las cámaras que filmaron el interior de la sala.

La Fiscalía solicitó que Makintach sea destituida

Por otro lado, la Fiscalía solicitó la destitución de la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, durante la audiencia de alegatos que se lleva a cabo en el Anexo del Senado bonaerense.

La fiscal Analía Duarte, de Necochea, formuló el pedido ante el Jurado de Enjuiciamiento por considerar que la magistrada "mintió, presionó y abusó del poder".

Según la representante de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, en el transcurso del juicio político se constataron "todas las acusaciones".

Makintach "utilizó recursos del Estado" para impulsar "un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia", agregó Duarte.