Crimen del joven en Tolosa: los familiares exigieron justicia

El crimen del joven de 22 años en Tolosa sigue repercutiendo en la ciudad y en las últimas horas sus familiares y amigos se manifestaron en las calles, exigiendo respuestas y la detención de los implicados. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la Justicia platense no había podido dar con nadie, por lo que el caso continúa impune.

Los allegados de Agustín González se reunieron ayer en 522 entre 120 y 121 y caminaron hasta la bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires, que la cortaron sobre la avenida 520. Prendieron fuego neumáticos y tocaron bombos, y dijeron que “todavía no hay detenidos. Queremos respuestas y que nos escuchen. Estamos pidiendo Justicia y que no quede en la nada”. Finalmente, los presentes se dirigieron hasta la comisaría Sexta, que investiga lo sucedido junto al Gabinete de Homicidios de la DDI.

Un asesinato absurdo

Tal como este medio anunció en su momento, todo sucedió durante la madrugada del domingo pasado, cuando la víctima estaba con un amigo charlando en las calles 118 y 521. Entonces surgieron varias personas en motos e increparon al conocido de González, por problemas previos.

En un momento dado, Agustín le sacó la gorra que llevaba a uno de los presentes, apodado “Mulla”, y cuyas sigas son D.M.V., también de 22 años. Si bien después se la devolvió, este salvaje le dijo: “No sabés con quién te metiste”.

Se retiró del lugar y regresó a continuación con otros dos hombres. Iba armado y disparó directamente contra el damnificado, quien no pudo defenderse y recibió un tiro en la cabeza y otro en la espalda. Los agresores se retiraron con rumbo incierto y el muchacho fue trasladado en un auto particular hasta el Hospital Gutiérrez. Allí los médicos de la guardia intentaron salvarle la vida, sin éxito debido al tenor de las lesiones.

Pese a las horas transcurridas y a la brutalidad del incidente, insólitamente la autoridad policial de La Plata no logró dar con “Mulla” ni con sus cómplices. Hay que destacar que cuando los agentes de la fuerza se apersonaron a la escena del crimen, fueron recibidos a las pedradas por los vecinos, por lo que tuvieron que retirarse.

Lo que sospechan los investigadores es que González no conocía a los atacantes o, al menos, no tenía relación con ellos, y que todo se debió a la gorra y, sobre todo, al nivel de salvajismo extremo del autor del homicidio.