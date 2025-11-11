Mataron a balazos a un joven en Tolosa

Un joven de 22 años fue salvajemente acribillado a balazos en la localidad platense de Tolosa, en momentos en los que se encontraba junto a un amigo, y se presume que el ataque tiene orígenes en un altercado anterior con el sospechoso. La víctima fue llevada por sus allegados hasta un centro de salud, donde falleció al poco tiempo de ingresar.

Según el parte oficial al que accedió Trama Urbana, todo sucedió durante la noche en la esquina de 118 y 521, en la zona del barrio “El Mercadito”. El chico, identificado posteriormente como Hugo Agustín González, estaba junto a otro sujeto apodado “Mulla”, cuando de pronto aparecieron varios individuos que venían en búsqueda de este último por un conflicto de vieja data.

Si bien restan esclarecer algunos detalles sobre lo sucedido, una de las versiones indica que, en el cruce entre las partes, la víctima le habría sacado la gorra a uno de ellos y luego se la devolvió. Lejos de encontrar la calma, en ese preciso instante, el acusado de disparar lanzó una frase inquietante y amenazante: “No sabés con quien te metiste”.

A los pocos minutos, el sospechoso, también un joven de 22 años con domicilio a algunas cuadras del lugar de los hechos, regresó acompañado con otros dos sujetos y prácticamente sin mediar palabras abrió fuego realizando varias detonaciones, de las cuales dos impactaron en el cuerpo de la víctima, que cayó malherido al suelo mientras los otros implicados se dieron a la fuga.

Falleció poco después

Una vez que los efectivos policiales fueron notificados mediante una alerta radial al 911, llegaron hasta la esquina donde sucedió todo, pero fueron recibidos por varias personas que les arrojaron todo tipo de objetos contundentes. En ese marco, recibieron la información de que la víctima había sido trasladado hasta el Hospital Gutiérrez en un vehículo particular.

El joven ingresó al nosocomio y fue rápidamente asistido por los médicos, quienes detectaron que presentaba dos heridas de bala, una a la altura de la espalda y la otra en la cabeza. Escasos minutos después, pese al esfuerzo realizado por los profesionales de la salud que lo atendieron, lamentablemente González falleció y los galenos certificaron su deceso.

En el caso tomó intervención el personal de la comisaría Sexta, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 5, ambos del Departamento Judicial. La causa quedó caratulada como homicidio y los investigadores están abocados a encontrar al imputado, el cual ya estaría identificado.