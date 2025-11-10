Jury contra Makintach: se reanuda la audiencia

La audiencia en el jury contra Julieta Makintach por el escándalo del documental en el debate por la muerte de Diego Armando Maradona, y que se había suspendido el pasado viernes 7 de noviembre por falta de luz en La Plata, se reanuda hoy con las declaraciones de los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino.

Ambos integraban el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro junto a Makintach durante el juicio por la muerte del futbolista, el cual fue declarado nulo al comprobarse la producción de un documental.

La jueza ya dio su primera declaración en el juicio político. Además de haber negado las acusaciones en su contra sobre que habría buscado volverse famosa, afirmó que desconocía que la filmación del documental podría haber puesto en riesgo el proceso.

“Quiero que me conozcan, que me tengan paciencia. Hubo un escarnio mediático. Puse la renuncia a disposición del Gobernador. Nunca me imaginé que iba a generar tanto daño a la Justicia. Era todo lo contrario a lo que yo buscaba”, se defendió la magistrada suspendida en la primera audiencia.