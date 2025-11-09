El Pincha, a todo o nada contra Tigre a las 21.30

Estudiantes se jugará esta noche una de las últimas dos chances de salvar el año deportivo, luego de endeudarse para contratar jugadores y ganar la Copa Libertadores.

El equipo tiene que ganarle a Tigre para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana del año que viene o mantener vigente la chance de pelear y especular con salir campeón y clasificar a la Copa Libertadores.

Para esto, ayer los jugadores entrenaron por la tarde en el Country de City Bell, en donde varios dirigentes no estuvieron presentes porque acudieron a la definición del partido de Rugby de San Luis en la cancha de La Plata RC.

Muslera, Gómez, Núñez, Rodríguez, Arzamendia, Ascacíbar, Medina, Palacios, Amondarain o Alexis Castro, Cetré y Carrillo es la formación que se perfila con una sola duda para arrancar jugando.