La Plata

domingo 9 DE noviembre 2025

T: 16º

H: 61%

Temperatura

16º

Humedad

61%

Villa San Carlos venció 2-1 a Deportivo Armenio por la Primera B Metropolitana

Con ese resultado se clasificó al torneo Reducido que definirá el ascenso a la B Nacional.

Villa San Carlos sigue en la pelea por el Reducido y la Copa Argentina 2026

En fútbol, la jornada también dejó noticias importantes. Villa San Carlos venció 2-1 a Deportivo Armenio por la Primera B Metropolitana, y con ese resultado se clasificó al torneo Reducido que definirá el ascenso a la B Nacional.

Con este resultado, el “Cele” sumó tres puntos fundamentales para seguir escalando en la tabla y reafirmar su buen momento futbolístico. El equipo mostró solidez, actitud y la capacidad de revertir un inicio complicado ante un rival siempre exigente como Deportivo Armenio.

FútbolVilla San Carlosvictoria