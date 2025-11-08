Villa San Carlos sigue en la pelea por el Reducido y la Copa Argentina 2026



En fútbol, la jornada también dejó noticias importantes. Villa San Carlos venció 2-1 a Deportivo Armenio por la Primera B Metropolitana, y con ese resultado se clasificó al torneo Reducido que definirá el ascenso a la B Nacional.

Con este resultado, el “Cele” sumó tres puntos fundamentales para seguir escalando en la tabla y reafirmar su buen momento futbolístico. El equipo mostró solidez, actitud y la capacidad de revertir un inicio complicado ante un rival siempre exigente como Deportivo Armenio.