Champagnat venció a San Luis y lo mandó al descenso en un final dramático en La Plata

En el marco de la definición por la permanencia y el último cupo para integrar el selecto grupo de 14 equipos que disputarán el Top 14 de la URBA en 2026, se enfrentaron San Luis y Champagnat este sábado en la cancha número 1 de La Plata Rugby Club.

El cierre cargado de emoción donde Champagnat superó a San Luis por 18 a 16 y selló el descenso del conjunto platense a la Primera División del rugby.



San Luis había llegado a la instancia decisiva con la necesidad de ganar para mantener la categoría y, hasta el último minuto, lo lograba por un punto. Sin embargo, un penal cobrado en la jugada final cambió el destino del partido: Champagnat lo convirtió y consiguió la victoria, asegurando su ascenso al Top 14.



“Emoción pura, increíble el final. Esto es por toda la gente que nos apoya día a día”, expresó uno de los jugadores de Champagnat visiblemente conmovido tras el pitazo final.



De esta manera, Champagnat disputará el próximo torneo junto a La Plata Rugby y Los Tilos, mientras que San Luis deberá afrontar la próxima temporada en la categoría inferior tras un año complicado en resultados.



