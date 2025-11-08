Tenis: se sortearon las ATP Finals 2025

Las ATP Finals 2025 están por comenzar en Turín, reuniendo a los ocho mejores jugadores y parejas del año. Con la lucha por el número 1 encendida, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz protagonizarán un nuevo duelo, mientras que Novak Djokovic buscará su noveno título en el torneo. Habrá presencia argentina con Horacio Zeballos, quien junto a Marcel Granollers intentará cerrar una temporada inolvidable.

El sorteo ubicó a Alcaraz (2°) como cabeza del grupo Jimmy Connors, junto a Taylor Fritz (4°), Djokovic (5°) y Alex De Miñaur (7°). El español podría recuperar el primer puesto del ranking si llega a la final, sin importar el resultado del partido decisivo.

Por su parte, Sinner liderará el grupo Bjorn Borg, con Alexander Zverev (3°), Ben Shelton (6°) y un jugador aún por definir entre Felix Auger-Aliassime (8°) y Lorenzo Musetti (9°). El canadiense clasifica por ahora, aunque el italiano depende de sí mismo y necesita ganar el ATP 250 de Atenas para meterse en la cita.