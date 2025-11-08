El Canalla y el Ciclón igualaron sin goles en Arroyito

El Ciclón fue el que se mostró más activo en el inicio del partido al comienzo. En primera instancia, Agustín Ladstatter probó de larga distancia y avisó cuáles eran las intenciones de la visita. Antes de los 20 minutos, Ezequiel Cerutti demostró que el plan era buscar el gol y ser incisivo cuando remató en dos ocasiones por arriba del travesaño.

Sin embargo. En el complemento el local reaccionó y fue el que llevó las riendas del encuentro. Pese a que convirtió, el tanto del Canalla fue anulado por offside de Komar y todo quedó en cero y repartiendo puntos. El Ciclón aseguró el pase a octavos de final y sigue en carrera para clasificar a Libertadores. En tanto, Rosario sigue líder de la Zona y de la anual, además de mantener el invicto en el certamen.