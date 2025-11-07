Colapinto quedó a las puertas de la SQ2 y largará 16° la Sprint del Gran Premio de San Pablo

Franco Colapinto no logró avanzar a la segunda fase de la clasificación Sprint (SQ2) del Gran Premio de San Pablo y partirá 16° en la carrera corta de este sábado en el circuito de Interlagos.

El argentino, que esta semana fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, cerró su mejor vuelta en 1:10.441, a solo 0.060 segundos del tiempo que necesitaba para ingresar entre los 15 más rápidos. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, avanzó a la SQ2 tras marcar 1:10.097, aunque luego fue eliminado y largará 13°.

La pole position quedó en manos de Lando Norris (McLaren), que giró en 1:09.243 y dio otro paso firme en su lucha por el campeonato. Lo escoltarán Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) con 1:09.430 y Oscar Piastri (McLaren) con 1:09.428, completando un trío de jóvenes protagonistas. El líder del torneo, Max Verstappen, partirá desde la sexta posición.

La Sprint Race se disputará este sábado a las 11:00 (hora de Argentina) sobre 24 vueltas, mientras que la clasificación para la carrera principal se realizará desde las 15:00. El Gran Premio de San Pablo, a 71 giros, se correrá el domingo a las 14:00.