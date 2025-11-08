Una imagen que impulsa un cambio en el horizonte

No fue un viernes cualquiera en el mundo Gimnasia. Mientras los jugadores decidieron no entrenarse en las canchas de Abasto por la deuda salarial por parte de la dirigencia, otro foco de conflicto se desató en la puerta del Polideportivo Víctor Nethol. En horas del mediodía, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) La Plata volvió a denunciar la crítica situación salarial que atraviesan los empleados triperos, producto de atrasos sistemáticos en el pago de los haberes. Según confirmaron desde el gremio, la CD mantiene una deuda correspondiente a parte de los salarios de septiembre y la totalidad del mes de octubre, lo que derivó en la continuidad de medidas de fuerza.

Además del extenso y duro comunicado que publicó Utedyc, su encargado de prensa Sebastián Trotta brindó detalles en declaraciones radiales. “Hace 6 meses que las autoridades vienen pagando de manera intermitente. Ahora a muchos de los trabajadores les deben más de un mes, se les hace imposible lo cotidiano por eso las medidas, no aguantan más”, sentenció Trotta en el Deportivo 1270.

Consultado sobre más detalles y las elecciones que se avecinan, el encargado de prensa del gremio explicó: “Gimnasia tiene 252 tabajadores bajo convenio de Utedyc. La situación política interna del club nos excede, las elecciones también, no tenemos nada que ver, lo único que pedimos es que les paguen los sueldos a los trabajadores”.

Usina Tripera prepara un evento masivo

A la espera de que la dirigencia saliente confirme la fecha de las elecciones (serán el sábado 29 o domingo 30 de noviembre), el espacio liderado por Carlos Anacleto está preparando un evento para presentar nuevamente el proyecto de gestión a los socios e hinchas triperos. Si bien no hay fecha definida, la idea es concretar el encuentro albiazul en el transcurso de la próxima semana.