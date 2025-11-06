En el Lobo, Anacleto tiene la lapicera para llenar la lista y todo el poder para cerrar “alianzas”

Inmiscuido en un perfil bajo que pretende cuidar su imagen ganadora en las semanas previas a las elecciones de Gimnasia, el referente de Usina Tripera, Carlos Anacleto, tiene la lapicera para terminar de definir la lista de 36 dirigentes que formarán parte de su gobierno, como así también cuenta con todo el poder para cerrar alianzas con otros socios que pretenden sumarse a su espacio.

En tal sentido, El Clásico confirmó que uno de los exdirectivos que pretendía llegar a la presidencia como lo fue Mauro Coronato, ahora tiene las puertas abiertas para ocupar uno de los cargos de vicepresidente en el futuro gobierno de Anacleto.

También se supo que el futuro gobierno de Usina Tripera estará lleno de “equipos de trabajos de entre tres y cinco personas” por cada área fundamental del club. Tales son los casos del fútbol profesional, las obras o las finanzas, que si bien tendrán una cabeza visible, habrá entre tres o cuatro socios más (algunos no necesariamente tienen que integrar la comisión directiva, pero si tener un antecedente con Carlos Anacleto) para poder trabajar.

Usina Tripera, además, le cerró la puerta a establecer cualquier tipo de alianza con Emanuel Di Loreto (por considerar que no lo apoyó en su momento cuando pidieron firmas para reclamar una asamblea y renovar el estatuto); a Diego Patiño (porque no respetó lo hablado el miércoles pasado sobre cómo se iban a manejar de forma conjunta en la Asamblea del jueves) y a Daniel Onofri. Este último mostró sus credenciales y ayer lanzó su campaña.

De esta manera, Usina Tripera se prepara para competir contra la lista de Toto Pueblo (ver aparte) en lo que se perfila como dos modelos muy distintos de gestión: uno con la inyección de aportes privados y modernización del club y el otro con un acercamiento más tradicional con la AFA sin perder la esencia del club en el Bosque y en El Mondongo (ver aparte).

Con este escenario, no se descarta que Diego Patiño y Emanuel Di Loreto terminen declinando su intención de competir en las elecciones y que finalmente dentro de 15 días cuando venza el plazo establecido queden en carrera tres listas para competir en las elecciones.