Cambaceres podría tener más rivales en la Primera C

Defensores de Cambaceres vive días de tranquilidad debido a que no tiene competencia por lo que resta en la temporada 2025, pero siguiendo con atención las decisiones que va tomando la Asociación del Fútbol Argentino.

Es que luego de la afiliación de Leones Fútbol Club, el club que pertenece a la familia de Lionel Messi en Rosario, la AFA estudia ampliar la cantidad de equipos en la Primera C Metropolitana. Hay una idea de llevar a 30 la cantidad de instituciones en la categoría, pero otra posibilidad es llegar a 40 entidades.

Deportivo Metalúrgico y Fútbol Club Ezeiza son los dos que corren con chances de ascender del Promocional Amateur por decreto, sumándose a los descendidos de la B Metro, lo que daría lugar al torneo de 30, pero en la cuarta categoría de nuestro fútbol.