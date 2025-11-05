Emiliano Siniani, en final cerrado llevó a la victoria a Emma Linda

POR GALOPÓN

En una tarde lluviosa de martes, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En el Especial “Illegally Blonde” (1.400 mts.), Emma Linda, tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una trabajosa victoria imponiendo condiciones en un final apretado ya que derrotó por media cabeza a una brava Jalimba que no aflojaba por nada, en tanto a la cabeza arribó Mi Negra Paula. En la definición estuvieron las tres ejemplares que acumularon la mayoría de los boletos. Nuestra recomendada, vino de menor a mayor para avanzar de firme en la recta y en final luchado le ganó por poco a Jalimba, mientras que Mi Negra Paula quedaba “ahí” nomás. Así, la pupila del entrenador Roberto Caroprese, superada la reprise en Palermo, bajó por primera vez a esta pista concretando un debut exitoso. Factor fundamental de la victoria fue la acertada conducción del jockey de la casa, Emiliano Siniani. De esta forma, cargando 54 kilos, la hija de Emmanuel redondeó el quinto triunfo de una productiva campaña.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupó el séptimo turno de la programación con las diez participantes en pista y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Mi Negra Paula, que prometía un sport de $2.15, superando por poco lo reunido por Emma Linda ($3.90) y por Jalimba ($3.95).

Abiertos los partidores, la más rápida en salir fue Queen Longines y formalizada la competencia corría con un cuerpo de ventaja sobre Jalimba, que por similar margen precedía a Emma Linda, quedando cerca Emalvi y Mi Negra Paula. De esa forma descontaron los 400 metros iniciales con la puntera que estiró a cuerpo y medio la luz sobre Jalimba, mientras que a cuatro largos, se desempeñaban en parecida línea Emma Linda, Emalvi y Mi Negra Linda. Así, culminaron el recorrido de la recta de enfrente con Queen Longines que a duras penas mantenía el liderazgo con pequeña ventaja sobre Jalimba, colocándose a dos cuerpos Mi Negra Paula, quedando después Emma Linda y Emalvi.

En el codo de la calle 41, se estrecharon los márgenes de tal manera que Jalimba pasó al frente, mientras Queen Longines iba mermando en su andar y crecían las acciones de Mi Negra Paula y de Emma Linda. Así, completaron el recorrido de la elipse y al pisar la recta el escenario quedó para Jalimba adelante pero enseguida se le fueron al humo Emma Linda –por los palos- y Mi Negra Paula, a media cancha. De los 200 metros a la raya, fue un concierto de taco y lonja entre las tres competidoras y en la raya pudo más la fuerza de Emma Linda, sobre Jalimba y Mi Negra Paula.

La ganadora vino en 22s.84/100, en 45s.62/100 y en 1m.11s-16/100 hasta completar 1m.24s.28/100 para los 1.400 metros de pista húmeda.