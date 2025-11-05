El “Pata” Castro rompió el silencio en sus redes

El partido de Gimnasia ante River quedó marcado por la polémica tras los fallos de Nazareno Arasa. En un segundo tiempo con pocas incidencias dio nueve minutos de adición y en la última jugada, marcó un penal inexistente en favor del Millonario. Lucas Castro se refirió a esto en sus redes sociales.

El referente del Lobo afirmó en su cuenta de Instagram: “Que triste normalizar este tipo de conductas en el fútbol argentino. Este tipo de accionar no solo ensucian nuestro fútbol sino que también pueden perjudicar muchísimo a cualquier institución”.

Cabe recordar que el “Pata” no suele dialogar con los medios en las canchas, pero en situaciones puntuales ha utilizado sus redes sociales para expresarse. Aún no hay novedades sobre su futuro, pero desde su entorno deslizaron la posibilidad de que podría dejar el club a fin de año.