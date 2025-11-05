Gimnasia regresa al trabajo con el foco puesto en Vélez

A un paso de la salvación. La victoria épica en el Monumental significó mucho más que tres puntos para Gimnasia. Porque con ese triunfo el conjunto comandado por “Lucho” Zaniratto quedó muy cerca de asegurarse la permanencia en Primera División. Tras dos días de descanso, el plantel tripero se reencontará en Estancia Chica para preparar el duelo de la fecha 15 ante Vélez, pactado para el lunes a las 17:00 horas en el Bosque.

Como si fuera poco, Nelson Insfrán y el entrenador albiazul fueron distinguidos por la Liga Profesional. Desde sus redes sociales, la Liga destacó: “Previsor, preparado, atento. Es todo lo que tiene que tener el más seguro de la cancha. En la #Fecha14, ese jugador fue Nelson Insfrán, quien detuvo el penal en la última jugada del partido y @gimnasiaoficial se llevó los 3 puntos del Monumental”. Respecto al técnico del Lobo, el organizador del certamen de la máxima categoría del fútbol argentino comentó: “@gimnasiaoficial consiguió un triunfo importantísimo en el Monumental y por ese motivo, Fernando Zaniratto es el #MejorDT de la #Fecha14 del #TorneoBetano Clausura 2025”.

Para jugar sin riesgos ante el elenco de los Mellizos Barros Schelotto, Gimnasia necesitaría que tanto San Martín (SJ) -juega el sábado desde las 21.30 ante Lanús-, o en su defecto, Aldosivi -saltará a la cancha ante Banfield el domingo desde las 19.20-, pierdan o empaten sus partidos.

En caso de que eso no ocurra -y sobre todo si el “Santo” o el “Tiburón” ganan, el mundo tripero estará atento a lo que ocurra con Godoy Cruz el domingo desde las 21.30 ante Atlético Tucumán, esperando una derrota del Tomba.