Con el clásico del Sur incluido, se bajó el telón de la fecha 14

El clásico del Sur entre Banfield y Lanús cerró la fecha 14 del Torneo Clausura. Como todo duelo en el que se pone en juego el orgullo del barrio, los protagonistas se olvidaron del contexto de cada uno. En segundo plano quedó la clasificación a la final de la Copa Sudamericana del Granate y en el olvido quedaron las tres presentaciones sin alegrías del Taladro.

Fue victoria del local 2-1 en un choque cargado de tensiones. El conjunto de Pedro Troglio logró ponerse en ventaja gracias a un preciso centro de Mauro Méndez y una magnífica definición de Bruno Sepúlveda, quien se peleó entre los centrales para resolver por encima de la integridad de Nahuel Losada. Una conquista que hizo delirar al público que colmó el Florencio Sola. Ya en el complemento Auzmendi aumentó la diferencia y a dos del final Salvio puso el 2-1.

Por otro lado, y luego de la dolorosa eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores, Racing empató sin goles en el estadio Único Ciudad de Madres con la misión de ganar para no postergar su futuro en el Torneo Clausura.

Además, en la previa al juego de la Academia, Huracán le ganó 3-1 a Defensa y Justicia, mientras que Platense igualó 1-1 frente a Sarmiento de Junín.

Por último, al cierre de esta edición, Belgrano de Córdoba y Tigre igualaban sin goles en Córdoba.