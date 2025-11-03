El Barcelona goleó de la mano de Lamine Yamal

Lamine Yamal volvió al gol. Después de las lesiones, las críticas por sus bajas producciones y su ruptura amorosa con Nicki Nicole, al delantero del Barcelona se le abrió el arco cuando encaminó la victoria del Culé en su compromiso frente al Elche, en un encuentro válido por la undécima jornada de La Liga de España. El joven delantero marcó el 1 a 0 a los 9 minutos del primer tiempo y unos instantes después, Ferrán Torres extendió la diferencia. Si bien Rafa Mir le dio esperanzas al elenco liderado por Eder Sarabia con el descuento antes del descanso; en el complemento Marcus Rashford le puso cifras definitivas a la victoria catalana por 3 a 1.

Por otra parte, en la Premier League, Con un Erling Haaland otra vez demoledor, el Manchester City venció por 3-1 al Bournemouth de Marcos Senesi este domingo, en el marco de la 10° fecha de la Premier League. Triunfazo para los Ciudadanos, que habían sufrido en los primeros minutos pero que, gracias -entre otros factores- a la jerarquía del Androide, sacaron adelante el partido.

Haaland (13 goles en 17 partidos esta temporada), que tiró un caño a los 79' y se fue al banco a los 81', despejó -si es que habían- dudas de quién fue la figura y el artífice principal de este triunfo, sin restarle mérito, por supuesto, a la muy buena lectura de Cherki, refuerzo de los Ciudadanos en esta última temporada, para habilitarlo en ambos tantos.

Con esta victoria, el City le corta una racha de ocho partidos sin perder y se ubica segundo en la tabla de la Premier con 19 puntos, a seis del Arsenal, líder con 25. El Bournemouth, por su parte, cayó al cuarto lugar con 18 unidades.En otro de los encuentro de Premier, el West Ham le ganó 3-1 al Newcastle.

Además, en el fútbol Italiano, el Inter de Milán le ganó 2-1 al Hellas Verona, en tanto que la Roma perdió 1-0 ante el Milán.