Festejo de salvación

Un flojísimo River cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental y complicó seriamente sus aspiraciones de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

El gol del “Chelo” Torres, en el complemento, decretó una derrota inesperada y dolorosa para el equipo de Marcelo Gallardo, que volvió a mostrar un nivel muy por debajo de las expectativas.



El encuentro tuvo todos los condimentos de una noche negra para el Millonario: falta de juego, nerviosismo, desconcierto y hasta un penal desperdiciado por Miguel Borja en la última jugada del partido, que podría haber significado el empate. La reacción del público fue inmediata: silbidos, insultos y un Monumental que explotó en descontento antes del inminente Superclásico frente a Boca.



El golpe llega en un momento especialmente sensible. Apenas días después de la histórica elección que consagró a Stefano Di Carlo como nuevo presidente del club, River sufrió su primera derrota como local ante el Lobo en más de 20 años, una racha que parecía inquebrantable.



Con esta caída, el conjunto de Núñez quedó contra las cuerdas en la lucha por ingresar a la próxima Libertadores y llega con un clima enrarecido al partido más importante del semestre. La presión crece, los cuestionamientos se multiplican y el Monumental, que solía ser una fortaleza, hoy se convirtió en el escenario de la preocupación millonaria.