Fomento goleó y sigue siendo puntero en la Liga

Fue un sábado de mucho calor y pasión con los clubes de barrio del Clausura de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Bajo una intensa temperatura y buen sol, la décima jornada del campeonato tuvo muchos goles pero en pocos partidos, con la salvedad de que Unidos de Olmos y Malvinas tuvieron que postergar sus compromisos debido a su participación en el Regional Amateur.

La nota de la tarde la dio Centro Fomento Los Hornos, que en condición de local aplastó por 5-2 a Centro Fomento Ringuelet que está en puesto de descenso, complicado con la permanencia en este tramo final de la temporada. Además, Adip venció en el Pachi Funes a Everton y superó al Azulgrana que quedó como tercero en la tabla.

Otro que dio un golpe importante fue Círculo Cultural Tolosano, que en su casa vapuleó a Alumni de Los Hornos por 3-0, en un resultado clave por la lucha por quedarse en la categoría y de a poco se anima a ocupar una colocación interesante en la parte alta del certamen.

Cerrando el repaso, San Lorenzo en Villa Castells salvó la ropa al igualar 3-3 frente a Crisfa en un partidazo. Otros resultados: Brandsen 0-0 Estrella y Criba 0-0 Nueva Alianza.

Unidos de Olmos, el escolta, estará jugando recién el miércoles contra Asociación Iris en cancha de Brandsen, como también lo hará Malvinas que se medirá con Polideportivo Gonnet.

Quedan pocas jornadas por delante y todos se juegan mucho, la próxima será el sábado venidero, aunque habrá que ver el horario, teniendo en cuenta que hay un recital en el Jorge Luis Hirschi de Estudiantes, lo que implica cambios en la seguridad de la ciudad.