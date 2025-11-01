Arrancó la era del Indio en Cambaceres

Cambaceres presentó oficialmente a Hernán Darío Ortíz como su nuevo entrenador, en una conferencia de prensa realizada en el salón del predio de Punta Lara. En un clima de entusiasmo y con la presencia de numerosos hinchas, el Indio asumió el desafío de conducir al Rojo en una etapa que busca recuperar protagonismo deportivo.

El acto fue encabezado por el presidente Pablo Díaz, quien además anunció la incorporación de Marcelo Scrignar como Director Deportivo, un cargo que busca fortalecer la estructura institucional y servir de nexo entre la Comisión Directiva y el plantel profesional.

Ortíz habló sobre su proyecto y los objetivos trazados para la próxima temporada. En su exposición destacó la importancia de jerarquizar el plantel, capitalizar la experiencia adquirida en sus años dirigiendo en el Federal y trabajar de manera conjunta para posicionar al club en un nuevo escenario competitivo.

“Es una etapa de mucho trabajo, muy intensa. Por eso es bueno empezar antes, con tiempo. Vamos a aprovechar estas semanas para hacer reacondicionamiento y también ver chicos del club y del interior. Tengo muchos llamados de jugadores interesados en venir, pero no haremos pruebas generales; vamos a observar gente recomendada y, sobre todo, a los pibes de la casa”, explicó el entrenador.

Ortíz remarcó que su idea es no incorporar por incorporar, sino apuntar a refuerzos que marquen diferencia: “Ya hablé con Pablo sobre el aspecto económico, que es fundamental para traer jugadores que den un salto de calidad. No vamos a acertar en todo, pero trataremos de no equivocarnos. Hay que usar el ingenio para armar un plantel competitivo”.

También hizo hincapié en la necesidad de mejorar las instalaciones y fortalecer la identidad del grupo: “Le pedí a la dirigencia que el campo de juego mejore, aunque sabemos que es difícil porque juegan todas las categorías ahí. Ojalá podamos hacer una semana de pretemporada fuera de La Plata para unir al grupo. Queremos un Cambaceres protagonista”.

El Indio adelantó que el torneo podría comenzar en febrero, por lo que su cuerpo técnico aprovechará el tiempo para evaluar jugadores y definir incorporaciones: “No hay que apurarse en definir posiciones, pero el plantel necesita seis o siete refuerzos. Tenemos tiempo y eso es lo fundamental”.

Ortíz estará acompañado por un cuerpo técnico con fuerte identidad roja: Marcelo Chiappetta será el preparador físico; Guillermo Torreto, el ayudante de campo; y Sergio Acuña, el entrenador de arqueros.

El inicio de los trabajos está previsto para el lunes, a las 8.30, en el estadio 12 de Octubre. Con Ortíz y Scrignar al frente, Camba abre un nuevo capítulo con la mirada puesta en volver a los primeros planos.