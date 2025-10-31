Zaniratto definió el equipo para visitar al Millonario

Después de los duros golpes con las derrotas frente a Talleres y Estudiantes, Gimnasia volvió a complicarse con la zona del descenso. Tras el fin de semana sin fútbol por las Elecciones Legislativas en todo el país, el Lobo visitará a River el domingo desde las 20:30 horas con la premisa de ganar y despegarse de sus rivales directos en la lucha por la permanencia.

Tal como adelantó este medio, en la última práctica de fútbol que dirigió “Lucho” Zaniratto se confirmó el regreso de Manuel Panaro por Fabricio Corbalán, por lo que Juan Pintado regresará al lateral derecho. Además, el equipo para jugar en el Más Monumental contará con el ingreso de Juan Villalba por Pedro Silva Torrejón.

De esta manera, el once titular albiazul para medirse ante el Millonario sería: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres.