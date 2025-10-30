Básquet: Estudiantes mantiene la punta y se define todo en la última fecha

La penúltima jornada de la Zona A1 de la Asociación Platense de Básquet dejó grandes emociones y varias posiciones en juego. Estudiantes defendió el liderazgo al superar a Atenas 66-60 en el Polideportivo UNO. El Griego comenzó mejor, pero el Pincha reaccionó con el liderazgo de Facundo Vallejos (20 puntos y 6 rebotes), mientras que en el visitante se destacó Juan Blas Pagella (16 y 8).

Unión Vecinal no dejó pasar la oportunidad y se impuso 85-65 a Platense en el Julio Costa para afianzarse como escolta. Tras un inicio parejo, el Amarillo quebró el partido en el complemento con Fidel Álvarez como figura (26 puntos y 7 asistencias).

En otro duelo clave, Reconquista venció a Universal 70-69 en un cierre para el infarto. Santino Mitidieri fue decisivo con 15 puntos y 12 rebotes, mientras que en el local brillaron Gonzalo Lucracio (16 y 8) y Mateo Barucco (13 y 11). El gran golpe de la fecha lo dio Gonnet, que dio vuelta un inicio adverso y aplastó 100-78 a Banco Provincia con una actuación histórica de Facundo Ferraro, autor de 50 puntos y 7 rebotes.

Con estos resultados, Estudiantes aseguró el primer puesto rumbo a los playoffs. En la última jornada se definirá todo: Gonnet recibirá a Unión, Platense visitará a Reconquista, Atenas se medirá ante Universal en el clásico y Banco buscará meterse entre los cuatro mejores frente al Pincha.