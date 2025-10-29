Colapinto quedó a un paso de firmar su continuidad en la F1

A pesar de las innumerables versiones entorno a su futuro en la máxima categoría del automovilismo mundial, Franco Colapinto quedó a un paso de confirmar su continuidad en la Fórmula 1 para la temporada 2026.

La información surgió ayer desde la escudería Alpine, luego de que los ceos de dos firmas que patrocinan al piloto argentino amenazaron con retirarse de la escudería en el caso de que la definición se dilate mucho más de los tiempos establecidos para que se corra el Gran Premio de Brasil.

De esta manera, de no mediar contratiempos ni cambios de último momento, la continuidad de Colapinto en la misma escudería sería anunciada la semana que viene, ya que la carrera en el circuito de Interlagos, en San Pablo, está prevista para el domingo 9 de noviembre.