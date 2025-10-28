Anacleto arrasa en los sondeos previos a las elecciones de Gimnasia

El inicio de la última semana del mes de octubre comenzó a marcar una gran parte del destino de Gimnasia.

Por un lado, en la parte deportiva el equipo arrancó las prácticas para afrontar la primera de las tres finales que le quedan por delante para no descender y quedarse en Primera.

Por otro lado, será una semana decisiva para el futuro institucional, ya que pasado mañana habrá una Asamblea para aprobar el balance y luego comenzará de manera formal la campaña política para las elecciones de noviembre.

De acuerdo a los sondeos realizados por El Clásico del diario Hoy durante todo el fin de semana, el socio Carlos Anacleto es quien reúne la mayor intención de votos y si los comicios fuesen hoy estaría obteniendo entre un 60 y un 80 por ciento adhesión entre los socios.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, hay un poco más de 16 mil socios en condiciones de acercarse a votar, pero el promedio histórico del club indica que nunca se han superado los ocho mil votantes. Es decir que Usina Tripera, con Anacleto a la cabeza, necesita entre 3.500 y 4.500 votos para quedarse con la presidencia, suponiendo que se presentarán más de dos listas como todo hace indicar. Es que además del espacio que lidera el exdirigente que formó parte de la gestión que encabezó Juan José Muñoz entre 2004 y 2007, también va a competir Toto Pueblo con “Gimnasia Somos” y el sector de Diego Patiño, con socios caracterizados como Alejandro Polito Castellanos apoyando este sector.

Diferentes socios que fueron consultados por este medio, como así también periodistas partidarios del club, coincidieron que Anacleto podría lograr entre un 60 y un 80 por ciento de los votos y que sería muy extraño que se acerquen más de ocho mil socios a sufragar.

La fecha de las elecciones todavía no fue fijada por la actuación comisión directiva de Mariano Colwen, pero será durante la segunda quincena de noviembre.

Zaniratto prepara el equipo para ir al Monumental

El plantel de Gimnasia retomó a las actividades ayer en el predio de Estancia Chica y teniendo en cuenta que el estado de las canchas no era el mejor por las lluvias que cayeron entre el viernes y el sábado, se optó por priorizar los ejercicios en el Campus con trabajos de gimnasio y fuerza.