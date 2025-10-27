Colapinto terminó 16° en el GP de México

Franco Colapinto finalizó en el 16° puesto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1: el argentino largó último, apostó por los neumáticos duros, y luego con el compuesto blando en el final de la carrera y, por culpa de las banderas azules, quedó apenas 296 milésimas por detrás de su compañero, Pierre Gasly, la cual fue ganada por Lando Norris, segundo Charles Leclerc y tercero Max Verstappen.

El pilarense de 22 años tuvo uno de sus mejores viernes desde que está en El Gran Circo, pero se equivocó en la clasificación del sábado y fue condenado a partir del último cajón. En la largada, fue arrinconado por Lance Stroll y realizó un trompo que lo dejó al fondo de la parrilla.

Durante la competencia, realizó una tanda que duró 50 vueltas con neumáticos duros, que recién cambió por dos pares de juegos de goma roja. Este trueque le dió más ritmo al argentino, quien volvió a la pista último, sin contar los abandonos de Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Fernando Alonso, y los 18 segundos por detrás de Gasly.

Sin embargo, el argentino comenzó a rodar rapidísimo y llegó a descontarle dos segundos por vuelta al francés. El ex-Williams recortó la distancia a menos de diez décimas a falta de dos giros, pero un hecho no fortuito lo perjudicó, su lucha coincidió con la de otros pilotos y, al quedar rezagado, los tuvo que dejar pasar. Además, el abandono del español Carlos Sainz con Williams, provocó que la cita termine bajo el sistema de auto de seguridad virtual.

Colapinto continúa sin sumar puntos en la vigente temporada de la Fórmula 1 y recién podría romper maleficio en el Gran Premio de Brasil, que se disputará el domingo 9 de noviembre en el trazado de Interlagos. La actividad del GP de Brasil, el único del calendario en Sudamérica, empezará el viernes 7 de noviembre con la única práctica libre y la clasificación para la Sprint. La actividad seguirá el sábado 8 con la carrera corta y la clasificación a las 15 horas, mientras que el domingo la carrera será a las 14 hora Argentina.