Gimnasia quiere aprovechar el mal momento de River

Con único objetivo de quedarse en Primera división, el plantel de Gimnasia volverá a entrenar hoy a las 9 en Estancia Chica de cara al partido del domingo que viene a las 20.30 contra River en el estadio Monumental.

Para esta ocasión, el técnico Fernando Zaniratto buscará aprovechar el mal momento del rival, ya que el Millonario atraviesa una crisis deportiva y anímica luego de quedar eliminado de la Copa Argentina la semana pasada ante Independiente Rivadavia de Mendoza y el sábado probó con la inclusión del defensor Villalba para reemplazar a Silva Torrejón en la defensa. El resto sería el mismo equipo que arrancó jugando contra Estudiantes.

En la parte institucional se espera una semana de definiciones para el lanzamiento formal del espacio de Usina Tripera para las elecciones del mes que viene, y que en la asamblea anual ordinaria se resuelva la fecha oficial de los comicios.