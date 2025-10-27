Lecciones de primavera para armar un buen equipo de fútbol de la mano del Profesor

Por Daniel “Profe” Córdoba

Siempre sostuve que para conseguir llegar al paraíso en el fútbol hay que tener estas cosas. Primero: un arquero que te salve en esos partidos en donde realmente tu equipo no anduvo bien. Y segundo: un goleador que sea el que saque la mínima ventaja aunque todo el juego haya sido de una paridad absoluta.

Es verdad y es cierto también que cuando uno forma un plantel tiene que empezar a armar lo que se llama columna vertebral, que se inicia con en el golero y termina en el goleador. Pero no debemos dejar de pensar que entre el uno y el otro hay casi 80 metros que cubrir. Esa columna vertebral necesita como mínimo cuatro integrantes más para que sea efectiva.

Sin darle muchas vueltas a la cosa hay que, sí o sí, tener un volante que es el que marque la posición de las líneas del equipo más adelante más atrás más hacia un lado o al otro del equipo. Y que ese jugador se convierta en un referente táctico netamente defensivo y otro que pueda organizar el juego del equipo realmente esto es muy necesario.

La pregunta sería: ¿y si tengo dos mediocampistas de marca y puedo carecer de organización de la mitad del campo hacia adelante? Y la otra pregunta sería: ¿y si tengo dos mediocampistas de juego y poco corte y es muy probable que la línea defensiva final y el arquero sufran constantemente de desprotección?

Si nos vamos más hacia adelante ahí sí debemos contar si tenemos buena llegada por los laterales sí con dos centros delanteros de área pero si esa llegada externa no se produce debemos contar con un falso nueve antes llamado enganche que se tire atrás y tenga el talento para ver lo que nadie ve y también esos nueves que siempre están en el lugar que deben estar al momento de un pase gol o de un rebote.

Se dice hoy, y en parte concuerdo, que el fútbol es muy dinámico y que muchos jugadores a lo largo de un encuentro van pasando por diversas funciones y hasta podemos ver en partidos al asistidor menos pensado como también al defensor que salva un gol en la línea menos imaginado y también un goleador de esos que nadie espera que terminen concretando un tanto pero que sorpresivamente lo logran.

Sí, el fútbol ha cambiado, sí… El fútbol es más dinámico y pueden aparecer jugadores siendo decisivos en partidos en situaciones en donde ni siquiera ellos mismos lo esperaban.

Siempre tratemos de que nuestra conformación de planteles tenga esa columna vertebral de arqueros centrales mediocampistas centrales uno de marca y uno de organización y un creativo y un definidor sí o sí y que después sea esto se le pueden sumar goles de pelota parada goles de remate de marcadores de punta goles por centro de laterales goles de mediocampista que por que llegan por sorpresa.

Que ningún directivo ningún entrenador, ningún empresario por más negocio que haya en el medio, olvide que cada jugador ya viene trayendo desde el fútbol infantil y desde el fútbol amateur y solo en algunos casos he conseguido modificar una genética competitiva, o sea aman y saben los secretos de su puesto de origen del puesto en donde han jugado mayor cantidad de partidos y que alguna vez podrían ocupar otros lugares.