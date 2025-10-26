El Pincha y Lobo programados para jugar el 2 de noviembre contra Boca y River
Tanto Estudiantes como Gimnasia fueron programados para jugar el domingo 2 de noviembre ante Boca y River respectivamente.
Finalmente la Liga Profesional dio a conocer cómo se jugará la 14ta fecha del Torneo Clausura de Primera división y tanto Estudiantes como Gimnasia fueron programados para jugar el domingo 2 de noviembre ante Boca y River respectivamente. A continuación la tabla de la programación de la próxima fecha.
Viernes 31 de octubre
19hs San Lorenzo vs. Dep. Riestra
21.15hs. Newell’s vs. Unión
21.15hs. Instituto vs. R. Central
Sábado 1 de noviembre
14.45hs. Aldosivi vs. Ind. Rivadavia
16hs. Barracas C. vs. Argentinos
17hs. Vélez vs. Talleres
20hs. Independiente vs. A. Tucumán
Domingo 2 de noviembre
16hs. Estudiantes vs. Boca
18.30hs. Godoy Cruz vs. San Martín (SJ)
20.30hs. River vs. Gimnasia
Lunes 3 de noviembre
16.45hs. Platense vs. Sarmiento
16.45hs. Def. y Justicia vs. Huracán
19hs. C. Córdoba vs. Racing
21.15hs. Belgrano vs. Tigre
21.15hs. Banfield vs. Lanús