El Pincha y Lobo programados para jugar el 2 de noviembre contra Boca y River

Tanto Estudiantes como Gimnasia fueron programados para jugar el domingo 2 de noviembre ante Boca y River respectivamente.

Finalmente la Liga Profesional dio a conocer cómo se jugará la 14ta fecha del Torneo Clausura de Primera división y tanto Estudiantes como Gimnasia fueron programados para jugar el domingo 2 de noviembre ante Boca y River respectivamente. A continuación la tabla de la programación de la próxima fecha.

Viernes 31 de octubre

19hs San Lorenzo vs. Dep. Riestra

21.15hs. Newell’s vs. Unión

21.15hs. Instituto vs. R. Central

Sábado 1 de noviembre

14.45hs. Aldosivi vs. Ind. Rivadavia

16hs. Barracas C. vs. Argentinos

17hs. Vélez vs. Talleres

20hs. Independiente vs. A. Tucumán

Domingo 2 de noviembre

16hs. Estudiantes vs. Boca

18.30hs. Godoy Cruz vs. San Martín (SJ)

20.30hs. River vs. Gimnasia

Lunes 3 de noviembre

16.45hs. Platense vs. Sarmiento

16.45hs. Def. y Justicia vs. Huracán

19hs. C. Córdoba vs. Racing

21.15hs. Belgrano vs. Tigre

21.15hs. Banfield vs. Lanús

GimnasiaEstudiantesdiario Hoy

