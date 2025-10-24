El Pincha se toma un respiro: práctica en UNO, regalos para el Barba y fin de semana libre

La semana posclásico platense transcurre con calma y sonrisas en Estudiantes de La Plata. Después del gran triunfo frente a Gimnasia, el plantel profesional volvió a entrenarse este jueves, pero a diferencia de lo habitual, dejó City Bell para trasladarse al Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Allí, Eduardo Domínguez y sus dirigidos trabajaron con la cabeza puesta en la próxima fecha frente a Boca Juniors, aunque todavía resta más de una semana para ese compromiso.

El cambio de escenario no pasó desapercibido: un nutrido grupo de hinchas se acercó a las inmediaciones de 115 y 55 para saludar a sus ídolos. Muchos esperaban especialmente al Barba Domínguez, que suele tomarse unos minutos para agradecer el apoyo y compartir fotos con los fanáticos. Uno de los momentos más emotivos de la mañana fue cuando Hugo Gagliardo, un artista albirrojo, le regaló al entrenador un cuadro con su imagen y la leyenda: “Eduardo: maestro”, en reconocimiento a su exitoso ciclo con tres títulos al frente del club.

En cuanto a lo futbolístico, la jornada tuvo trabajos tácticos, movimientos con pelota y una práctica formal entre los distintos sectores del plantel. El cuerpo técnico aprovechó la semana larga para ajustar detalles, recuperar cargas físicas y mantener el ritmo competitivo tras la intensidad del clásico.

La última práctica de la semana será hoy por la mañana en el Country Club de City Bell. Luego, tanto mañana como domingo, los jugadores tendrán descanso para disfrutar en familia, algo poco común en medio de la temporada. El parate del campeonato por las elecciones nacionales les permite bajar revoluciones y llegar con energías renovadas a la recta final del Clausura.

Estudiantes reanudará su camino el fin de semana del 1° de noviembre, cuando reciba a Boca por la fecha 14. Un partido clave para mantenerse en zona de playoffs y seguir soñando con la clasificación a copas internacionales. La tranquilidad reina en UNO, pero el objetivo deportivo está bien claro.