Goles por todos lados: una jornada de Champions a puro espectáculo

La tercera fecha de la fase de liga de la Champions League dejó una lluvia de goles y resultados resonantes en toda Europa. Barcelona, PSG, Inter, Arsenal, Manchester City y PSV fueron protagonistas de una jornada con marcadores abultados y rendimientos que empiezan a marcar tendencia en el torneo más importante de clubes del continente.

En España, el Barcelona de Hansi Flick no tuvo piedad con Olympiacos: goleó 6-1 tras un segundo tiempo demoledor. Los azulgranas, que venían de caer ante PSG, recuperaron confianza y se acomodaron en la tabla con una actuación brillante.

Precisamente el PSG de Luis Enrique fue otro de los grandes protagonistas. En Alemania, el campeón vigente vapuleó al Bayern Leverkusen por un impactante 7-2. Willian Pacho, Désiré Doué (2), Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Vitinha firmaron una goleada que confirma el poder ofensivo del conjunto parisino.

El Inter también festejó: ganó 4-0 en Bélgica ante Union Saint Gilloise con goles de Dumfries, Lautaro Martínez, Calhanoglu y Pio Esposito. Y en España, el Manchester City hizo su trabajo con solvencia: 2-0 frente al Villarreal, gracias a los tantos de Haaland y Bernardo Silva.

En contrapartida, la nota negativa fue para el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que sufrió una durísima caída 4-0 ante Arsenal en Londres. También tropezó Napoli: perdió 6-2 en Países Bajos frente al PSV Eindhoven.

Entre goleadas, tropiezos inesperados y rendimientos sólidos, la Champions dejó claro que no hay margen para el error. Y que, como siempre, la fase de grupos empieza a marcar quiénes son los verdaderos candidatos.