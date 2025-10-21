Un triunfo que vale más que tres puntos: Estudiantes respira y sueña

La victoria en el Clásico Platense no solo significó ganarle al rival de toda la vida. Para Estudiantes de La Plata fue un golpe de autoridad, un desahogo y una bocanada de confianza en el momento justo. El 2-0 sobre Gimnasia en UNO cortó una racha de diez partidos sin convertir más de un gol y lo dejó puntero en su zona, con grandes chances de meterse en los playoffs y asegurar presencia internacional para el próximo año.

El calendario le juega a favor: debido al parate por las elecciones nacionales, el Pincha no tendrá competencia el próximo fin de semana y recién volverá a jugar en la primera fecha de noviembre. Eso significa dos semanas completas para trabajar con tranquilidad, recuperar jugadores y consolidar la idea de juego tras una etapa de altibajos.

El equipo de Eduardo Domínguez había atravesado un tramo duro en el Clausura, con empates y derrotas que lo alejaron de la cima y con un bajo nivel de efectividad frente al arco. El último partido con dos goles o más había sido en la fecha 5 ante Banfield, hasta que la dupla ofensiva Cetré–Carrillo volvió a encender a UNO con goles, festejos y abrazos.

El clásico también sirvió para recomponer el vínculo con la gente, que colmó las tribunas y vivió una de las grandes fiestas albirrojas del año. El propio Domínguez lo había reconocido tras el partido: “Estamos muy contentos. Es ganar el clásico, tener la felicidad de nuestros hinchas. Tuvimos el control del partido y era importante volver a ganar”, dijo en conferencia de prensa.

Con tres fechas por delante, Estudiantes sabe que depende de sí mismo para asegurarse un lugar entre los ocho mejores y volver a meterse en la Copa Sudamericana. El triunfo ante Gimnasia no solo fue un resultado, fue una señal: el equipo volvió a creer.

El parate no será un freno, sino una oportunidad para reforzar convicciones. El Pincha quiere llegar afilado al sprint final, con su gente entusiasmada y la ilusión de cerrar el año a lo grande. Porque cuando se gana un clásico… todo se ve distinto.