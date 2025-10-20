Domínguez y la alegro post triunfo: “El resultado nos quedó corto”

Eduardo Domínguez apareció en la sala de prensa del Estadio UNO con una sonrisa difícil de disimular. El 2-0 frente a Gimnasia en el Clásico Platense fue mucho más que una simple victoria: significó recuperar confianza, acercarse a los playoffs y volver a sentir la fuerza de un equipo que respondió en el momento clave.

“Estamos muy contentos, es ganar el clásico, tener la felicidad de nuestros hinchas. Fuimos de menor a mayor, pero constantemente tuvimos el control del partido”, comenzó diciendo el DT, quien destacó la autoridad con la que Estudiantes impuso condiciones en su casa. Y agregó: “En un momento entramos en lo que propuso el rival, por suerte lo pudimos abrir al final. Tuvimos posibilidades para aumentar el marcador, pero lo importante era ganar”.

Domínguez también analizó cómo su equipo golpeó en el momento justo: “Era importante, si conseguíamos un gol, buscar atacar rápido para doblegar al rival. Si los golpeábamos de nuevo iba a ser difícil que se levanten otra vez. Tener la contundencia en el inicio del segundo da una tranquilidad extra que hace mucho no estábamos logrando”, explicó.

Si bien el Pincha fue claramente superior, el entrenador reconoció que el resultado pudo haber sido más amplio. “Creo que el resultado quedó corto. Lo importante era ganar. Abrimos el marcador, mantuvimos el arco en cero y el rival tuvo pocas llegadas. Podes jugar un poco mejor, te pueden costar algunas situaciones, pero el equipo está. En esta clase de partidos se desenvuelven de una manera que a mí me gusta, se preparan bien”, aseguró.

El técnico también habló sobre cómo este triunfo se da en un momento crucial tras la eliminación copera: “Después de la serie de cuartos de final había que ver cómo nos poníamos de pie y creo que el equipo está dando muestras de sobra. Yo estoy tranquilo, a mí no me respalda el resultado, me respaldan los jugadores día a día. Estamos prendidos otra vez en nuestra zona. Estamos bien”.

Antes de cerrar, dejó un mensaje sentido para los hinchas: “Al hincha le digo gracias siempre por el apoyo. La fiesta que se vivió hoy es difícil de describir. Antes del partido José (Sosa) nos contó que cuando empezó a jugar en el club costaban estos partidos, y que teníamos que honrar estos momentos. Alargar el historial es para disfrutar y lo tenemos que defender entre todos”.

Con esta victoria, Estudiantes se afirma en la pelea por clasificar y, sobre todo, reafirma su identidad en los partidos que más importan. Domínguez lo sabe: este clásico puede ser un punto de inflexión.

El domingo se cerró con tres partidos claves en la Liga Profesional

Después del triunfo de Estudiantes, Sarmiento perdió con Vélez Sarsfield 2-0 en Junín. En el cierre del día, San Martín de San Juan dio el golpe ante Independiente, en un cotejo clave en la lucha por no descender, y el líder de la Anual, Rosario Central, se impuso al último campeón, Platense. El Canalla está cuarto en el Grupo B.

Hoy habrá tres enfrentamientos clave: Riestra-Instituto, Tigre-Barracas Central y Atlético Tucumán-San Lorenzo. Los últimos encuentros de la fecha se jugarán en dos días distintos: Unión y Defensa y Justicia se medirán el martes; en tanto, Huracán hará lo propio con Central Córdoba de Santiago del Estero el miércoles.