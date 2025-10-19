Estudiantes superó por 2-0 a Gimnasia

Estudiantes de La Plata se impuso este domingo por 2-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico platense, correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputó en el estadio Jorge Luis Hirschi, colmado por la expectativa de los hinchas locales.

El Pincha abrió el marcador en el cierre del primer tiempo, cuando Edwin Cetré apareció a los 46 minutos para poner el 1-0. Apenas iniciado el complemento, a los 7’, Guido Carrillo amplió la ventaja y selló el resultado definitivo.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez alcanzó la cima de la Zona A y quedó como único líder, al menos hasta que se complete la fecha.

El clásico volvió a teñirse de rojo y blanco, con un Estudiantes que no solo festejó ante su eterno rival, sino que también dio un paso clave en la pelea por el campeonato.

El Pincha sigue ampliando la diferencia en el historial

Con la victoria de ayer, Estudiantes acumula 17 partidos de ventaja contra un Gimnasia que ganó 51 contra 68 de su rival.

En total, entre la era amateur y profesional, el Pincha y el Lobo se enfrentaron en 190 ocasiones y a pesar de que el primer tiempo fue para Gimnasia en 1916, el Pincha marcó una clara diferencia desde hace 19 años, cuando inició una racha que apenas se cortó dos veces en dos décadas.

Así quedó el historial

Partidos jugados: 189

Victorias de Estudiantes: 68

Victorias de Gimnasia: 51

Empates: 71

Goles de Gimnasia: 223

Goles de Estudiantes: 274