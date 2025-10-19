Waterpolo: el platense Peña se destacó en Brasil

Entre el viernes 17 y el sábado 18 se llevó a cabo en Praia do Forte, Salvador (Brasil), una nueva edición del Torneo Sudamericano de Clubes de Polo Acuático, con una particularidad que lo distinguió de otras competencias: se jugó en pleno mar abierto, un escenario poco habitual para esta disciplina que tradicionalmente se desarrolla en piscinas.

El certamen reunió a equipos de distintos países de la región y presentó un desafío adicional para los deportistas, ya que las condiciones naturales del océano —mareas, corrientes y vientos— exigieron una mayor fuerza, resistencia y concentración. La adaptación al entorno se volvió clave para mantener el control del juego y la precisión en cada movimiento.

Entre los protagonistas destacó el platense Marcelo Peña, jugador de waterpolo de Universitario de La Plata, quien fue invitado a integrar las filas del seleccionado local durante el torneo. Peña cumplió un rol determinante dentro del equipo brasileño, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores y dejando en alto la representación argentina.

El evento no solo significó una experiencia deportiva de alto nivel, sino también una oportunidad de intercambio internacional y de innovación en el formato competitivo, demostrando que el polo acuático puede adaptarse con éxito a escenarios naturales y ofrecer un espectáculo diferente tanto para jugadores como para el público.