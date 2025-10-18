Ascacíbar y Panaro le pusieron picante a la previa del domingo

A poco más de 48 horas del enfrentamiento entre Estudiantes y Gimnasia, dos de los protagonistas más representativos de cada equipo, Santiago Ascacíbar (capitán del Pincha) y Manuel Panaro (juvenil del Lobo), se sentaron frente a los micrófonos para explicar cómo viven la antesala del clásico platense.

Ambos expresaron el peso emocional que tiene un partido de estas características. Panaro lo admitió sin rodeos. “Lo vivimos con mucha ansiedad. Tanto yo como todo el plantel estamos deseando que inicie el partido, tenemos muchas ganas de jugarlo. Sabemos que es una final y vamos a jugarlo como tal”, y Ascacíbar coincidió con la intensidad que rodea al duelo: “Para mí es hermoso, es un partido que uno lo espera todo el año. Los clásicos siempre son así y uno va a dar el máximo”.

Consultado sobre el estilo de juego al que apelarán, Ascacíbar afirmó con convicción: “Yo lo juego con la escuela de Eduardo. A mí me gusta así. Es la forma con la que trabajamos todos los días en este proceso y vamos a ir a buscar los tres puntos”. Por su parte, Panaro defendió la identidad de Gimnasia: “Con la escuela de Gimnasia. Todos los partidos queremos ganarlos. Si se puede jugar bien, mejor, pero lo importante es ganarlo”.

Panaro intentó bajarle tono a las especulaciones por la salida del técnico Orfila y el cambio en el cuerpo técnico: “No hay ninguna presión. El grupo está muy unido, más unido que nunca… fue una semana especial y estamos con muchas ganas de jugarlo”. Desde el lado de Estudiantes, Ascacíbar manifestó su enfoque centrado en lo deportivo: “Seguimos el camino que estamos transitando nosotros, no nos fijamos. Sabemos que nos jugamos mucho”.

Sobre su momento personal, el capitán también reconoció la importancia del equipo frente al protagonismo individual: “Creo que el funcionamiento colectivo lo estamos mostrando… uno tiene más chances algunas veces, menos otras, pero confío en este equipo”.

Durante la conferencia, los dos futbolistas admitieron que sueñan con festejos el domingo, aunque aceptan el reto con mesura. Ascacíbar fue elocuente al expresar su deseo: “Yo me veo festejando. Uno sueña y anhela eso cuando afronta un clásico”. Panaro también visualiza ese momento: “Yo también me veo festejando en el vestuario con mis compañeros y con mi familia contenta”.

Sobre lo que le prometen al hincha, Ascacíbar evitó comprometer resultados: “No me gusta prometer cosas, pero sí un feliz día a todas las mamás que van a estar en la cancha y a toda la gente de Estudiantes”. Panaro, por su parte, enfatizó el respaldo al grupo: “Pase lo que pase, los vamos a respaldar ahí y agradecerles por todo lo que vienen haciendo”.