Calle de Tierra le da revancha a Tranquila Señora y Starry Bomb

POR GALOPÓN

Viernes de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de doce carreras, entre las 14.30 y las 20. En el tradicional Clásico “Eusonio C. Boni” (1.100 mts.), confiaremos nuestro voto a Calle de Tierra por su manifiesta regularidad en el plano jerárquico, sobre todo en las competencias de velocidad, donde puede considerársela como la “reina del vértigo”. Las cinco victorias que luce en su corta campaña las logró en la corta distancia. Viene de ganar un “Listado” (1.200 mts.), donde dejara en el camino a Tranquila Señora y a Starry Bomb, rivales a la que esta tarde vuelve a enfrentar. A las nombradas, como enemiga, se le suma Emprestada que baja de San Isidro luego de obtener su segunda victoria.

Carrera reservada para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2022, con un peso uniforme de 56 kilos, ocupa el cuarto turno de programación, con siete competidoras, dispuestas a llevarse los $6.480.000 de premio que le espera a la ganadora. Si bien destacamos la chance de Vespaciano, no soslayamos las posibilidades que le caben a ligeras probas como Tranquila Señora, Starry Bomb y Emprestada .

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego… señores.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 6– 2 – 7

2da.) 2 – 3 – 5

3ra.) 7 – 2 - 3

4ta.) 4 – 2 – 3

5ta.) 8 – 7 - 9

6ta.) 1 – 4 – 3

7ma.) 5 – 6 – 2

8va.) 2 – 8 – 4

9na.) 3 – 1 - 9 - 5

10a.) 1 – 12 – 3

11a.) 7 – 9 – 4

12a.) 1 – 13 – 5 – 10