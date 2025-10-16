Continúa en alza el endeudamiento familiar

De acuerdo al último relevamiento elaborado por la consultora QSocial, seis de cada diez personas utilizan la tarjeta de crédito para afrontar consumos corrientes, y un 38% sólo puede pagar el monto mínimo del resumen mensual. De esta manera, el estudio ratificó que el endeudamiento se transformó en un mecanismo de supervivencia económica para buena parte de la población.

Además, el informe advirtió que el 57% de los encuestados incrementó su nivel de deuda en el último año, principalmente para sostener gastos esenciales como alimentos y servicios.

En paralelo, el 69% de los hogares afirmó que sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas, mientras que siete de cada diez personas reconocen dificultades para pagar sus cuentas mensuales. Ante este panorama, los recortes de gastos se concentran en áreas sensibles: alimentos (32%), entretenimiento (22%) e indumentaria (14%).

Por otra parte, la situación económica de las familias se traspoló a la percepción de malestar social: el 59% de los consultados calificó el momento económico nacional como negativo, y más de la mitad consideró que la situación empeoró en los últimos dos años.

Entre las principales causas de preocupación, los aumentos en alimentos (57%) y servicios públicos (26%) encabezan el listado de precios que más impacto generan en los hogares.

A esto, se le sumó la inestabilidad cambiaria. Al respecto, dos de cada tres argentinos (66%) manifestaron preocupación por la cotización del dólar y su efecto sobre la economía personal.

“La economía argentina sigue tensionada por la inflación y la volatilidad del dólar. En ese contexto, la tarjeta de crédito se convirtió en el salvavidas financiero de corto plazo para una mayoría que ya no puede sostener el consumo con sus ingresos”, concluyó el informe de QSocial.