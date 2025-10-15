Milei, entre la sumisión y la propaganda

El presidente Milei se refirió a su encuentro con Donald Trump y lo calificó como “inédito e histórico”. Durante una entrevista, afirmó: “Mientras yo sea Presidente, el apoyo lo tenemos”, dejando entrever que la ayuda de Washington depende de su continuidad en el cargo. Defendió el rescate del Tesoro estadounidense al sostener que “no es deuda, es un intercambio de monedas”, y acusó a la oposición y a la prensa de actuar con “mala fe”.

Sin embargo, mientras exaltaba la figura de Trump, el mandatario evitó hablar de la recesión y las tensiones internas que atraviesa su gestión.